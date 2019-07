Der Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer.

Quelle: Dany Schleicher/Stadtverwaltung Hockenheim/dpa/dpa

Nach dem Angriff auf den Hockenheimer SPD-Oberbürgermeister Dieter Gummer sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Gummer war am Montagabend zu Hause in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) attackiert worden. Er erlitt einen Kieferbruch und kam ins Krankenhaus.



Der Polizei fehlte zunächst eine heiße Spur zum Täter. Der Angreifer konnte nach dem Schlag im Hof des Kommunalpolitikers unerkannt die Flucht ergreifen.