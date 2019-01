In Kenias Hauptstadt Nairobi ist ein Terroranschlag auf einen Hotelkomplex verübt worden. Einige "bewaffnete Kriminelle" befänden sich noch immer in dem Gebäude, teilte Polizeichef Joseph Boinnet mit. Es habe Verletzte gegeben. Details nannte er nicht. Gesicherte Informationen über Todesopfer lagen zunächst ebenfalls nicht vor. Doch Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters von vier Leichen, die aus einem Gebäude getragen wurden. Ein AFP-Fotograf sah auf der Terrasse eines Restaurants in dem Hotel- und Bürokomplex fünf Leichen.