In einem Einwandererland wie den USA gibt es vielerorts immer wieder religiös-kulturelle Spannungen, gerade in einer Stadt wie New York, wo Menschen verschiedenster Herkunft so dicht beieinander leben. Dass sich diese Spannungen nun aber häufiger in Hass und brutalen Attacken entladen, dafür machen manche Menschen auch US-Präsident Trump mitverantwortlich. "Eine Atmosphäre des Hasses hat sich in diesem Land in den letzten paar Jahren entwickelt", sagt beispielsweise der demokratische New Yorker Bürgermeister De Blasio. "Viel davon kommt aus Washington und hat große Auswirkungen."