Jüdisches Restaurant "Schalom" im Zentrum von Chemnitz. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Nach den ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz hat Sachsens Ministerpräsident erschüttert auf Berichte eines Wirtes reagiert, wonach dessen jüdisches Lokal attackiert wurde. Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) wolle sich deshalb mit dem Betreiber treffen, sagte der sächsische Regierungssprecher Ralph Schreiber.



Kretschmer habe bereits mit Wirt Uwe Dziuballa telefoniert. Zuvor habe dieser einen Brief an den Regierungschef geschrieben, worin er die Attacke beschreibt.