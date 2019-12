Die Fassade des jüdischen Restaurants Schalom. Symbolbild

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Im Zuge der Ermittlungen zum Angriff auf ein jüdisches Restaurant in Chemnitz hat die Polizei die Wohnung eines Verdächtigen in Niedersachsen durchsucht. Den 28-Jährigen trafen die Ermittler dabei nicht an, wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte.



Die Beamten stellten bei der Durchsuchung im Landkreis Stade südlich der Elbe Handys, ein Tablet sowie Sturmhauben sicher. Der Verdächtige soll zusammen mit unbekannten Komplizen das "Schalom" angegriffen und dessen Inhaber verletzt haben.