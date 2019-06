Neues Fernbusangebot von Blablacar: Der Blablabus.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Mit einem eigenen Angebot für Fernbusreisen greift die französische Mitfahrplattform Blablacar den bisherigen Platzhirsch Flixbus an. Unter dem Namen Blablabus und mit 19 verschiedenen Destinationen in Deutschland ist die zum französischen Unternehmen Comuto gehörende Marke an den Start gegangen.



Heute begann der erste Blablabus seine Reise von Düsseldorf nach Berlin. Bis September gibt es für Kunden Fahrten ab einem Euro, wie der für Deutschland zuständige Manager Christian Rahn sagte.