Pakistanische Beamte untersuchen eine Moschee in Quetta.

Quelle: Arshad Butt/AP/dpa

Bei einem Anschlag in einer Moschee sind in der südwestpakistanischen Provinz Baluchistan mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens 20 weitere Personen seien verletzt worden, sagten Vertreter der Polizei und eines Krankenhauses.



Die Explosion habe sich rund eine halbe Stunde vor dem Freitagsgebet in einer Moschee in der Provinzhauptstadt Quetta ereignet, sagte ein Polizeivertreter. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. In der Provinz sind Islamisten und Rebellen aktiv.