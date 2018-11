Sankt Samuel Kloster in der Nähe von Minja (Archiv). Quelle: Roger Anis/dpa

In der ägyptischen Provinz Al-Minja südlich von Kairo haben Unbekannte einen Bus mit koptischen Pilgern beschossen und dabei mehrere Menschen getötet. Die Polizei sprach offiziell von sieben Toten und sieben Verletzten. Terroristen hätten den Bus auf dem Weg zum Kloster des Heiligen Samuel in Al-Minja beschossen.



In Ägypten kommt es immer wieder zu Anschlägen. Häufig sind Sicherheitskräfte oder Kopten das Ziel. Etwa zehn Prozent der 100 Millionen Ägypter sind Christen.