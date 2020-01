Polizisten in Connewitz.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Ein anonymes Schreiben zu den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Leipzig fließt in die Ermittlungen mit ein. Das teilte Tom Bernhardt, Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen, mit. Im Schreiben ist von zunehmender Polizeigewalt die Rede. In Richtung Polizei heißt es: "Wir lehnen den Dialog mit ihnen ab, solange sie ihre Uniformen tragen."



In der Silvesternacht war ein Polizist nach Polizeiangaben angegriffen worden. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Das LKA sucht Zeugen.