Luftaufnahme vom Hambacher Forst. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

An Heiligabend und im Verlauf der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag hat es im Hambacher Forst erneut Ausschreitungen gegeben. Vermummte Unbekannte bewarfen erneut das Sicherheitscamp des Energiekonzerns RWE mit Molotowcocktails und Steinen, teilte die Polizei mit.



Dabei seien zwei Fahrzeuge in Brand geraten und zwei weitere Pkw durch Steine beschädigt worden. Auf dem Weg zu den in Brand geratenen Autos hätten Unbekannte zudem Steine auf die Löschfahrzeuge der Feuerwehr geworfen.