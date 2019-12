Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Symbol

Fast fünf Jahre nach einem Messerangriff auf Soldaten in Nizza ist ein Islamist in Frankreich zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Das Pariser Gericht ordnete zudem eine anschließende Sicherheitsverwahrung an.



Es folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der seit Jahren radikalisierte 35-Jährige habe die "fast fanatische Absicht" gehabt, die Soldaten zu töten, befand das Gericht. Moussa Coulibaly hatte die Soldaten der Anti-Terror-Einheit im Februar 2015 vor einem jüdischen Gemeindezentrum angegriffen.