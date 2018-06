In einigen Medien wurden daraufhin schnell Horrorszenarien künftiger Stromausfälle durchgespielt. So weit ist es zwar noch nicht. Aber Politik und die Unternehmen der Energiebranche müssen dringend ihre Hausaufgaben in Sachen IT-Sicherheit machen. Das Risiko liegt in den Übergängen von den Verwaltungsnetzwerken zu den Computersystemen der Netzwarten. Die sind längst nicht immer so abgesichert, wie das nach dem Stand der Technik nötig und erforderlich wäre.