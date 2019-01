Rauch nach einem Anschlag im Nordosten Syriens.

Quelle: AP

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf eine US-Patrouille und deren Partner in Nordsyrien für sich reklamiert. Ein Angreifer habe seine Autobombe in der Nähe der Soldaten gezündet, hieß es in einer Internet-Mitteilung. Ein Sprecher der von den USA geführten Koalition bestätigte den Angriff. Es habe keine US-amerikanischen Opfer gegeben.



Erst in der vergangenen Woche waren bei einem ähnlichen Anschlag in der Stadt Manbidsch vier US-Bürger getötet worden.