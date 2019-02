Ein afghanischer Soldat in Herat. Archivbild

Quelle: Elyas/XinHua/dpa

Bei Gefechten in Nordafghanistan sind mindestens 41 Sicherheitskräfte getötet worden. Radikalislamische Taliban verübten einen Angriff auf drei Kontrollposten am Rande von Kundus. Das teilte der Provinzrat mit.



Die Taliban greifen fast täglich Kontrollposten und Stützpunkte der afghanischen Sicherheitskräfte an. Nach Militärangaben beherrscht die Regierung inzwischen nur noch etwas mehr als die Hälfte der Bezirke des Landes. Weitere rund 30 Prozent sind umkämpft.