Martin Schulz im Deutschen Bundestag. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat seine viel beachtete Rede im Bundestag gegen AfD-Chef Alexander Gauland bekräftigt. Schulz hatte gesagt, Gauland gehöre auf den Misthaufen der deutschen Geschichte.



Er glaube, dass die rassistische Rhetorik der AfD "mit zum Übelsten gehört, was es in der deutschen Geschichte gegeben hat", sagte Schulz. "Auf einen groben Klotz muss man auch mal einen groben Keil setzen." An der SPD-Basis gab es viel Lob für die Rede des Ex-Parteichefs.