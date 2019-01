Eine Menge Leute rannte nach hinten in den Barbereich. Die Leute schrien. Es war schlimm. Eine Augenzeugin

"Eine Menge Leute rannte nach hinten in den Barbereich. Die Leute schrien. Es war schlimm", sagte eine Augenzeugin CNN. Menschen suchten nach ihren Angehörigen, es seien viele Familien dort gewesen. Laut CNN ist die Halle samstags bis 3 Uhr morgens geöffnet. Bis Mitternacht wird Bowling gespielt, danach folgt eine "Rock-n-Glow"-Party.



Immer wieder sterben in den USA Menschen bei Schießereien. In Kalifornien hatte ein Ex-Soldat Anfang November in einer Tanzbar in Thousand Oaks 13 Menschen getötet. Am 1. Oktober 2017 feuerte ein Mann aus einem Hotelzimmer in Las Vegas minutenlang auf Besucher eines Country-Festivals und tötete 58 Menschen. Rufe nach einer Verschärfung der Waffengesetze blieben jeweils ohne Konsequenzen. Die Waffenlobby-Organisation NRA (National Rifle Association) nutzt ihre Macht, um solche Gesetzesvorhaben zu verhindern.