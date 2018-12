Antiterror-Staatsanwalt Rémi Heitz in Straßburg.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Ermittler gehen bei dem tödlichen Angriff in Straßburg von einem terroristischen Hintergrund aus. Zeugen des Straßburger Anschlags hätten den Angreifer "Allahu Akbar" (Allah ist groß) rufen hören, sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Remi Heitz in Straßburg.



Angesichts des Zielorts, seiner Vorgehensweise und der Zeugenaussagen habe die Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der Terrorverdächtige soll sich in Haft radikalisiert haben.