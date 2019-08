Gedenken an die Opfer von El Paso.

Quelle: Wang Ying/XinHua/dpa

Bei dem offenbar rassistisch motivierten Angriff im texanischen El Paso mit 22 Toten ist auch ein deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts bestätigte die Angaben von El Pasos Polizeichef Greg Allen.



Es blieb zunächst unklar, ob es sich um einen in den USA lebenden Deutschen oder einen Urlauber handelte. Der Polizei zufolge waren unter den Opfern in der Grenzstadt auch mehrere Mexikaner. Der mutmaßliche Täter - ein 21-jähriger Weißer - ist in Gewahrsam.