Die Polizei beim Karneval in Köln. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Zum Start der Karnevalssaison in Köln hat es mehrere gefährliche Angriffe auf Feiernde gegeben. Ein Unbekannter hat einem Karnevalisten einen Kabelbinder um den Hals gelegt und fest zugezogen. Ein Arzt befreite den 22-Jährigen von dem Plastikband, so die Polizei. Nach dem Täter wird gesucht.



Zwei Männer stehen im Verdacht, in Köln Baustoffreste von einem Hochhaus geworfen und einen Passanten verletzt zu haben. Sie wurden festgenommen. Bis zum späten Abend habe es 82 Platzverweise und sieben Festnahmen gegeben.