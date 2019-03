Das Smartphone mit dem Pfeil, der darin stecken blieb.

Quelle: Supplied/NSW POLICE FORCE/AAP/dpa

Mit seinem Smartphone hat ein Australier einen Pfeil abgewehrt, den ein Nachbar auf ihn geschossen hatte. Die beiden Männer waren in der Hippie-Gemeinde Nimbin an der australischen Ostküste aneinandergeraten. Plötzlich ging einer mit Pfeil und Bogen auf den anderen los.



Als der Angegriffene die Szene mit seinem Smartphone fotografieren wollte, wurde der Pfeil schon abgefeuert. Das Geschoss blieb in dem Handy stecken. Nur die Spitze kam durch. Der Mann kam mit einer Kratzwunde am Kinn davon.