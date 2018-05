Erneute Attacke auf Polizeizentrale in Indonesien. Quelle: Akbari/AP/dpa

Auf der indonesischen Insel Sumatra haben offenbar islamische Extremisten ein Auto in eine Polizeiwache gesteuert und Beamte im Gebäude mit Macheten und Schwertern angegriffen. Ein Polizist sei bei dem Vorfall in Pekanbaru in der zentralen Provinz Riau getötet worden, teilte ein Polizeisprecher mit.



Polizisten hätten vier der Angreifer erschossen. Ein fünfter sei geflohen, habe aber später gefasst werden können. Die Terrormiliz Islamischer Staat erklärte sich für den Angriff verantwortlich.