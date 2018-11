Ein Stachelrochen im Aquarium. (Symbolbild)

Quelle: Alice Oldenburg/dpa

Beim Schwimmen vor der australischen Insel Tasmanien ist ein 42-jähriger Mann von einem Stachelrochen tödlich verletzt worden. Der Mann war am Roches Beach im Osten der Inselhauptstadt Hobart im Wasser. Dort versetzte ihm der Rochen nach Berichten von Augenzeugen aus unklaren Gründen einen Stich in den Unterleib. Der Mann erlitt einen Herzstillstand.



Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben nach Angaben der Polizei ohne Erfolg. Solche Angriffe sind in Australien verhältnismäßig selten.