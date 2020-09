Israelische Soldaten bringen sich in Stellung. Archivbild

Quelle: Mamoun Wazwaz/XinHua/dpa

Gut eine Woche nach Vorstellung des Nahost-Plans der USA eskaliert der Konflikt in der Region erneut. Neben einem Auto-Anschlag in Jerusalem mit zwölf verletzten israelischen Soldaten kam es im Westjordanland zu Zusammenstößen.



Laut palästinensischen Angaben seien israelische Soldaten in die Stadt Dschenin vorgedrungen, um das Haus eines palästinensischen Attentäters zu zerstören. Ein 19-Jähriger sei getötet worden. Zudem griffen israelische Kampfjets Ziele im Gazastreifen als Reaktion auf Beschuss an.