Menschen inspizieren einen ausgebrannten Wagen.

Quelle: Ghaith Al-Sayed/AP/dpa

Das Auswärtige Amt hat die Luftangriffe auf die nordsyrische Provinz Idlib scharf verurteilt. "Wir sind sehr besorgt über die Intensivierung der Kampfhandlungen in Idlib in den letzten Tagen", teilte eine Sprecherin mit.



Im Norden Syriens sind nach UN-Angaben bis zu 60.000 Menschen durch neue Angriffe vertrieben worden. "Die wiederholten Angriffe des syrischen Regimes und seiner Verbündeten auf zivile Infrastruktur wie Gesundheitseinrichtungen verurteilen wir mit aller Schärfe", so das Auswärtige Amt.