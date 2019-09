Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiauto. Symbolbild

Sein Interesse für kleine Mädchen hatte die Düsseldorfer Polizei wochenlang in Alarmbereitschaft versetzt: Nach einer Serie von Angriffen auf Kinder ist der mutmaßliche Täter gefasst. Ein Richter habe den Verdächtigen in Untersuchungshaft geschickt, teilte die Polizei mit.



Der 25-Jährige soll für vier Übergriffe verantwortlich sein, bei denen Kinder in der Innenstadt in sexueller Absicht bedrängt wurden. In einem Fall soll er ein neunjähriges Mädchen in der Wohnung überfallen und gewürgt haben.