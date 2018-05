Auch Papst Franziskus fordert eine Feuerpause. Archivbild Quelle: Domenco Stinellis/AP/dpa

Papst Franziskus ist nach Aussage von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin angesichts der dramatischen Entwicklungen in Syrien in "großer Sorge". Der Vatikan unterstütze die vom UN-Sicherheitsrat geforderte Feuerpause, "das Ende der Gewalt, den Zugang der humanitären Hilfsgüter und schließlich eine diplomatische Lösung", sagte Parolin laut Nachrichtenagentur Ansa in Rom.



Der Papst sei wegen der "dramatischen, verheerenden Situation insbesondere in Ost-Ghuta" besorgt, sagte Parolin.