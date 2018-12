Ein russischer Militärhubschrauber in Syrien.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Bei Angriffen auf syrische Rebellengebiete sind Berichten zufolge mindestens 28 Zivilisten getötet worden. Allein 19 Menschen seien ums Leben gekommen, als russische Jets den Ort Misraba in der Region Ost-Ghuta bombardiert hatten. Das berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Russland ist in Syriens Bürgerkrieg ein wichtiger Verbündeter der Regierung. In der von Regierungstruppen belagerten Enklave Ost-Ghuta sind rund 400.000 Menschen eingeschlossen.