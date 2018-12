Auch Naturschützer fordern, auf das Silvesterfeuerwerk zu verzichten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zitierte das Umweltbundesamt, demzufolge jedes Jahr zu Silvester rund 4.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt werden. Allein diese Menge entspreche in etwa 15 Prozent der jährlich im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge. Dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) zufolge fallen allein in den fünf größten Städten Deutschlands 191 Tonnen Silvesterabfall an - die am 1. Januar von mehr als 1.100 Mitarbeitern beseitigt werden. Mehr dazu hier.