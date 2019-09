Die eingesetzten Waffen: Ein saudischer Militärsprecher präsentierte in der vergangenen Woche deren Überreste. So wurde demnach die Anlage in Churais unter anderem von Drohnen mit dreieckigen Delta-Flügeln angegriffen. Abgeschossen worden seien iranische Waffen. Konkrete Beweise für die Anschuldigung legte der Sprecher nicht vor. Überhaupt gibt es bei den präsentierten Ergebnissen Fragezeichen. So erklärte der Sprecher, es seien Raketen des iranischen Typs "Ya Ali" abgeschossen worden. Die gezeigten Überreste einer Rakete ähneln dieser jedoch nicht, sondern vielmehr einer "Quds 1", wie der Waffenexperte Fabian Hinz in einem Tweet anmerkte. Eine solche Rakete hatten die jemenitischen Huthis im vergangenen Juli in einem Video gezeigt. Sie weist Ähnlichkeiten zur iranischen "Sumar"-Rakete auf.