Afghanische Sicherheitskräfte in Kabul.

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

Bei Gefechten in zwei afghanischen Provinzen sind mindestens zwölf Sicherheitskräfte getötet worden. Mindestens acht Polizisten kamen in der östlichen Provinz Nangarhar ums Leben, nachdem Taliban-Kämpfer im Bezirk Bati Kot ihre Stellungen angegriffen hatten. Weitere zwölf seien verwundet worden, sagte ein Sprecher der Provinzregierung.



Vier Polizisten wurden zudem bei einem Taliban-Mörserangriff in der nordwestlichen Provinz Fariab getötet, sagte der Provinzrat Sibchatullah Sellab.