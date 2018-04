Explosionen erschüttern Damaskus. Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Raketenangriffe in Syrien haben Sorgen vor einem direkten militärischen Konflikt zwischen Israel und Iran geschürt. Bei den Attacken auf Militärziele gab es Tote und Verletzte. Staatsmedien vermuten, Israel stecke dahinter und habe iranische Stellungen bombardieren wollen.



Israels Militär äußerte sich nicht. Premier Benjamin Netanjahu will eine Rede zur Lage halten. Israel wirft Iran vor, heimlich an der Atombombe zu bauen, und will verhindern, dass sich der Erzfeind in Syrien festsetzt.