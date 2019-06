US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Michael Brochstein/ZUMA Wire/dpa

US-Präsident Trump hat nach Berichten über Bombardements in der syrischen Rebellenhochburg Idlib einen sofortigen Stopp der Angriffe gefordert. Willkürlich würden von russischen, syrischen und in geringerem Umfang iranischen Kräften viele Zivilisten getötet, twitterte Trump. "Die Welt schaut auf dieses Schlachten", schrieb er. "Was ist der Sinn, was soll euch das bringen?"



In Idlib sollen laut oppositionsnahen Gruppen gezielt lebenswichtige Infrastruktur wie Krankenhäuser zerstört werden.