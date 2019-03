Eine Explosion infolge eines israelischen Luftangriffs in Gaza.

Quelle: Adel Hana/AP/dpa

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. Seit gestern Abend seien neun Raketen auf Israel abgefeuert worden, sagte ein Armeesprecher in Tel Aviv. Eine davon sei im Gazastreifen selbst eingeschlagen.



In der Nacht griff Israels Luftwaffe Dutzende Ziele im Gazastreifen an. Nach Armeeangaben wurden rund 100 Ziele beschossen. Zuvor hatten militante Palästinenser erstmals seit dem Gaza-Krieg 2014 zwei Raketen auf Tel Aviv abgefeuert.