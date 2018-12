Anschlag mit Autobombe in Afghanistan. Archivbild

Bei Zwischenfällen in afghanischen Provinzen sind zwölf Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Die Taliban greifen fast täglich Kontrollposten der afghanischen Sicherheitskräfte an.



In der Provinz Kandahar seien mindestens acht Soldaten getötet worden, nachdem Taliban-Kämpfer einen solchen Kontrollposten angegriffen hatten. Bei einem Autobombenanschlag in der Provinz Kabul wurden mindestens vier Menschen getötet und sechs weitere verletzt. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit.