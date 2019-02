Veganer lehnen tierische Produkte ab. (Symbolbild)

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Frankreichs Metzger schlagen Alarm - sie werden laut dem Branchenverband zunehmend Ziel von militanten Veganern. Geschäfte würden seit Monaten beschmiert. In Nordfrankreich seien Steine in die Fenster einer Metzgerei oder eines Restaurants geflogen, berichtete die Vereinigung der Metzger, Fleischer und Traiteure.



Verbandspräsident Jean-Francois Guihard nannte die Angriffe in einem Schreiben an Innenminister Gerard Collomb "eine Art von Terrorismus". Veganer leben ohne tierische Produkte.