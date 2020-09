Türkisches Militär an der türkisch-syrischen Grenze.

Quelle: -/Turkish Defense Ministry/XinHua/dpa

Das türkische Militär hat seine Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien fortgesetzt. In einem Tweet des Verteidigungsministeriums in Ankara hieß es, "die heldenhaften Soldaten" rückten mit der "Operation Friedensquelle" im Osten des Flusses Euphrat weiter vor.



Der türkische Präsident Erdogan hatte den Beginn des Einsatzes am Mittwoch per Twitter bekanntgegeben. In den ersten Stunden der türkischen Angriffe waren laut Aktivisten mindestens 15 Menschen getötet worden. Der Einsatz stößt international auf scharfe Kritik.