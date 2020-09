Urteil im Prozess um Messerstiche gegen drei Frauen.

Der Messerstecher von Nürnberg ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth sprach den 39 Jahre alten Angeklagten des dreifachen versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls schuldig.



Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass der zuletzt obdachlose Deutsche am 13. Dezember 2018 wahllos drei Frauen auf offener Straße mit einem Messer angegriffen hatte. Das Messer hatte der Mann zuvor in einem Supermarkt gestohlen.