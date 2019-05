Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

Quelle: Paul Zinken/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich bestürzt über die Serie von Angriffen auf Kirchen und Hotels mit zahlreichen Toten in Sri Lanka geäußert. Zugleich verurteilte er die Taten aufs Schärfste.



Am Osterfest so viel Hass zu erleben, schmerze. "Ostern ist ein Fest der Liebe, das uns lehrt: Hass unsererseits kann nie die Lösung sein", schrieb er. Die Botschaft in Sri Lanka stehe mit den Behörden in Kontakt und bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung, ob auch Deutsche betroffen sind.