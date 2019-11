Wer auch immer vorhat, uns am Tag zu schaden, wird in der Nacht niemals sicher sein. Naftali Bennett, Verteidigungsminister Israel

Aus dem Gazastreifen wurden zahlreiche Raketensalven auf Israel abgefeuert. Nach Angaben des israelischen Militärs waren es seit Dienstag mehr als 250 Raketen. Geschosse schlugen bis Tel Aviv ein. Zwei Personen wurden durch Splitter verletzt. Große Teile des öffentlichen Lebens kamen zum Stillstand. Schulen waren geschlossen, öffentliche Versammlungen eingeschränkt. Israels neuer Verteidigungsminister Naftali Bennett warnte, sein Land werde nicht zögern, weitere Kämpfer im Gazastreifen ins Visier zu nehmen. Israel sende eine klare Botschaft an seine Feinde: "Wer auch immer vorhat, uns am Tag zu schaden, wird in der Nacht niemals sicher sein."