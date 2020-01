Der iranische Präsident Hassan Ruhani kündigte an, sein Land und die "freien Nationen der Region" würden sich an den USA rächen. Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bezeichnete die Tötung Soleimanis als "extrem gefährliche" und "dumme Eskalation". Zehntausende Iraner gingen in Teheran nach den Freitagsgebeten auf die Straße. Auch ein Nachfolger für Soleimani wurde bereits benannt.