Schweinewirt Stefan Wille genannt Niebur Quelle: ZDF

"Wir haben Angst. Wenn die Afrikanische Schweinepest nach Deutschland kommt, kriegen wir (…) erdrutschartige Probleme", so die Befürchtung von Stefan Wille genannt Niebur. Der Landwirt hält um die 10.000 Zucht- und Mastschweine in seinen Ställen in Nordwestmecklenburg. Seine hygienischen Vorkehrungen waren schon immer hoch, doch jetzt passt er noch stärker auf, dass kein Fremder oder mögliches infiziertes Material in seine Betriebe gelangt. Auch wir dürfen nicht in den Stall.