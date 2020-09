Aus Angst vor neuen gewalttätigen Ausschreitungen bei Protesten in Hongkong hat der U-Bahn-Betreiber der Metropole das gesamte Netz stillgelegt. Die Bahnen wurden bereits am Freitagabend aus Sicherheitsgründen gestoppt, weil radikale Demonstranten Brände gelegt und in Stationen randaliert hatten. Bevor Mitarbeiter des Verkehrsbetriebs zu Reparaturarbeiten ausrücken könnten, müsse deren Sicherheit gewährleistet sein, begründete der Betreiber die Entscheidung. Betroffen sei auch die Verbindung zum Flughafen.