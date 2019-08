Staudamm des Stausees «Toddbrook Reservoir».

Quelle: Peter Byrne/PA Wire/dpa

In der von einem Dammbruch bedrohten Region in Nordengland sind 55 weitere Häuser evakuiert worden. Schon zuvor hatten etwa 1.500 Einwohner in dem Städtchen Whaley Bridge ihre Häuser verlassen, weil der beschädigte Staudamm aus dem 19. Jahrhundert zu brechen droht.



Für diesen Sonntag kündigt der Wetterdienst starke Regenfälle an. Dies könnte die Lage erheblich verschärfen. In der Region hatte es viele Tage lang ungewöhnlich stark geregnet.