Aus Angst vor Ausschreitungen am 46. Jahrestag des Studentenaufstandes gegen die einstige griechische Militärdiktatur hat die Athener Polizei für Sonntag mehr als 5.000 Beamte mobilisiert. Wie der Staatsrundfunk (ERT) berichtete, planen Autonome und Anarchisten, das Stadtzentrum ins Chaos zu stürzen.



Am 17. November gibt es in Griechenland - ähnlich wie am 1. Mai in Deutschland - neben Gedenkveranstaltungen auch Krawalle. Der Studentenaufstand von 1973 gilt als der Höhepunkt des Widerstandes gegen die Obristenjunta (1967-1974).