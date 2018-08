Auf Feuerwerk müssen die Pekinger diesmal verzichten. Archivbild Quelle: How Hwee Young/EPA/dpa

Aus Angst vor Smog und Unfällen muss Chinas Hauptstadt Peking in diesem Jahr auf Feuerwerk während des Neujahrsfestes verzichten. Hinweisschilder warnten die Pekinger vor Verstößen gegen das erstmals in diesem Umfang verhängte Verbot.



Nach ihrem traditionellen Mondkalender feiern die Chinesen in der Nacht auf Freitag ins neue Jahr. Der übermäßige Gebrauch von Feuerwerk hat das ohnehin belastete Peking in der Vergangenheit immer wieder für Stunden in dichtem Smog versinken lassen.