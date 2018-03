Die Welthandelsorganisation WTO wurde 1994 gegründet. Ihr Sitz ist in Genf, ihr Ziel ist eindeutig: weltweiter Freihandel. So ist sie gegründet worden, um weltweit Handelshemmnisse zu beseitigen und die Liberalisierung des Welthandels voranzutreiben. Ihre Aufgabe ist es auch, zwischen ihren Mitgliedern in Streitfällen zu schlichten. Mit ihrem Beitritt zur WTO haben 164 Nationen eingewilligt, Handelskonflikte innerhalb der Regeln der WTO zu bestreiten. So können durch Protektionismus benachteiligte Länder Klage bei der WTO einreichen. Das Problem dabei: Dieser Weg ist langwierig. Denn es gibt zu wenige Richter in der Organisation, nachdem einige aus Altersgründen ausgeschieden sind. Und die USA sind es, die eine Neubesetzung dieser Posten behindern.



Die WTO schließlich ist nicht unumstritten. Nichtregierungsorganisationen kritisieren unter anderem die einseitige Ausrichtung der WTO auf wirtschaftliche Interessen, ohne Sozial- oder Umweltaspekte mit zu berücksichtigen.



Zusammengetragen von Mischa Ehrhardt.