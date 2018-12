Wegen anhaltender Eruptionen des Vulkans Anak Krakatau müsse mit weiteren Ereignissen gerechnet werden, teilte die indonesische Katastrophenschutzbehörde am Montag in Jakarta mit. Unterdessen stieg die Zahl der Todesopfer auf 281, die der Verletzten auf 1.016. Die Rettungsmaßnahmen würden vielfach durch blockierte Straßen behindert, so Medienberichte. Eine drei Meter hohe Flutwelle hatte die Menschen in den betroffenen Gebieten am Samstagabend ohne Vorwarnung getroffen.