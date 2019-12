Weinstein (Mitte) war bei der Anhörung selbst anwesend.

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Einen Monat vor dem Prozess gegen Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe wirft die Staatsanwaltschaft dem früheren Filmmogul vor, seine Bewährungsauflagen verletzt zu haben. Es gebe zahlreiche Verstöße in Verbindung mit der elektronischen Überwachungsfessel, sagte Staatsanwältin Joan Illuzzi-Orbon bei einer Anhörung in New York.



Weinsteins Anwälte bestritten solche Verstöße. Die Anklage beantragte, Weinsteins Kaution von einer auf fünf Millionen Dollar anzuheben. Richter James Burke will am Mittwoch entscheiden.