US-Richterin Ruth Bader Ginsburg (Archiv).

Quelle: Rebecca Gibian/FR115205/AP/dpa

Zum ersten Mal seit mehr als 25 Jahren hat die Richterin Ruth Bader Ginsburg eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA verpasst. Eine Gerichtssprecherin sagte, die 85-Jährige erhole sich weiter von einer Krebsoperation und arbeite von zuhause.



Ginsburg war am 25. Dezember aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ginsburg sitzt seit 1993 als Richterin am Supreme Court und zählt zum liberalen Flügel, der derzeit in der Minderheit ist: Fünf der neun Richter gelten als konservativ.