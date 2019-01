Ein militärischer Sieg über die Terrorgruppe ist nur ein erster Schritt. Präsident Recep Tayyip Erdogan

Die Türkei warnt seit langem, dass die an die Kurdenmiliz gelieferten US-Waffen gegen die Türkei eingesetzt werden könnten. In einem Gastbeitrag in der "New York Times" schrieb Erdogan am Dienstag, Trump habe mit der Anordnung des Abzugs "die richtige Entscheidung getroffen". Er kündigte an, dass die Türkei nach dem Abzug der USA in Syrien die "Wurzeln" der Radikalisierung beseitigen werde. "Ein militärischer Sieg über die Terrorgruppe ist nur ein erster Schritt", mahnte der türkische Präsident und warnte davor, vorschnell den Sieg zu verkünden.